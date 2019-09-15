Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Borçlanma Genel Müdürlüğü tepkisi: Yeni Düyûn-ı Umûmiye idaresi

15.09.2019 12:21

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Partisinin Meclisi toplantısında yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü hakkında açıklamalar bulundu.

Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu. İçeride dışarıda ne kadar borçlanacağız bunların tamamını bu müdürlük yapacak. İsraf ekonomisi Türkiye Cumhuriyeti devletinin borçlanma genel müdürlüğü kurulmasını zorunlu kıldı. Devasa bir TC devleti. Kapitülasyonlardan büyük acılar çekmiş TC devleti. Tarih tekerrür ediyor. Yeni Düyûn-ı Umûmiye idaresi." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

BORÇLANMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KURULMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle, Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Genel müdürlük devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarma, bunların değer ve faizlerini belirleme, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapma görevlerini yürütecek.

Yeni düzenlemeyle iç borçlanma ve dış borçlanma yetkileri de birleştirildi. Daha önceden ilgili görevleri Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yürütüyordu.

BORÇLANMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE MUSTAFA TURAN GETİRİLDİ

Yeni oluşturulan Borçlanma Genel Müdürlüğü'ne Vakıfbank Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı görevinden yakın zamanda ayrılan Mustafa Turan atandı.

BORÇLANMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ

Kararnamede, Borçlanma Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

–Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine Bonosu ve diğer iç borçlanma sepetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü akit ve diğer işlemleri yürütmek.

–Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstürimanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akitve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri yürütmek.

–Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmaksuretiyle her türlü işlemi yapmak.

–İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün politika,ilke ve stratejilerin belirlenmesineve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunmak.

–Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek.

–Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.