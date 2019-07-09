Kemal Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın, 'Erdoğan ekonomi tarihine girsin' diye kampanya yapacağım

Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 'Faizi indirin' diyordu, indiriyordu, başkanı suçlu ilan ettiler. Merkez Bankası'nın ilk toplantısında faizi sıfırlayın, vallahi billahi alkışlayacağım. Sıfırlarsanız 'Erdoğan dünya ekonomi tarihine girsin' diye özel bir kampanya yapacağım" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını eleştirdi.

MERKEZ BANKASI ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Merkez Bankası Başkanı hedefleri tutturmadı diye gitti, tamam. Beyefendi senin hiçbir hedefin tutmadı, sen o koltukta nasıl oturacaksın? Erdoğan 'Faizi indirin' diyordu, indiriyordu, başkanı suçlu ilan ettiler. Merkez Bankası'nın ilk toplantısında faizi sıfırlayın, vallahi billahi alkışlayacağım. Sıfırlarsanız Erdoğan dünya ekonomi tarihine girsin diye özel bir kampanya yapacağım" diyem Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Elektriğe, doğal gaza zammı Merkez Bankası Başkanı mı yaptı? Yağa, ete, soğana, patatese Merkez Bankası Başkanı mı zam yaptı? İğneden ipliğe zammı sen yaptın, sorumlu kim? Merkez Bankası Başkanı. Yemezler kardeşim kusura bakma" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Bazen diyoruz, 'devleti aile şirketi gibi yönetiyorlar' diye. Aile şirketlerinin bir saygınlığı var, en başarılı insanları göreve getirirler. Bu tanım uyuşmuyor, dün MYK'da başka bir tanım bulalım dedim. Tosuncuk gibi yönetiyorlar, Çiftlik Bank gibi. Ondan da kötü" dedi.

ODTÜ REKTÖRÜ KÖK'E ÇAĞRI

ODTÜ'de yurt yapımı için ağaçların kesilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök'e bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Çocuklar, yurt istiyorlar 500-600 kişilik ihtiyaç bu çünkü. 1500 kişilik yurdu istemiyorlar. Ağaçları keseceğiz, üniversitenin ortasına yapacağız diyorlar. Biber gazları, joplar. Bunlar doğru değil arkadaşlar, bunlar bizim evlatlarımız. Başka bir ülkenin çocukları da değil. Neden şiddet neden baskı? Ne istediklerini oturup konuşmamız lazım. Öğrencilerinizi dinleyiniz. Öğrencileriniz benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklarımızdır. Onlar bizim evlatlarımız, onlar bizi geçmek zorunda, yoksa Türkiye büyüyemez. Niye küstürüyoruz çocuklarımızı? Mansur Başkan'ın sesine kulak verin. Öğrencilerin istediği gibi bir yurt yapacak ve size verecek."

SETA'NIN MEDYA RAPORUNA TEPKİ

SETA'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" raporuna tepki gösteren Kılıçdaroğlu "Medyanın doğru haber yapmasını hepimiz isteriz. Objektif olarak haberin yansıtılması lazım. Halkın sağlıklı bilgilendirilmesi medya ile olur. Medya ile ilgili rapor hazırlayan kuruluşun da bu gerçeği bilmesi gerekir. Yabancı ajansların Türkiye uzantıları diye bir rapor yayınlıyor SETA. 'Bu uzantılarla ilgili bir şey yapmamız lazım' diyor. Gazeteciyi fişlerseniz doğru bilgiyi alamazsınız. Doğru haberi iktidara diz çökenlerden mi, yoksa bağımsız gazetecilerden mi alacağız? SETA iktidardan beslenir. Medyanın yüzde 95'i bağımsız değil. İktidar ne istiyorsa onu yazıyorlar, ben onlara gazeteci demiyorum zaten. Gazeteci yürekli insandır, gücün ve paranın önünde diz çökmez. Halkın gözü kulağıdır gazeteci. Bu ülkede bütün baskılara rağmen kalemini satmayan gazeteciler var. Biz o gazetecilerin önünde şapkamızı çıkarırız. Bu rapora ihtiyaç var mıydı? Saraydan sipariş mi geldi? SETA'nın araştıracağı başka konu yok muydu? TGS raporla ilgili suç duyurusunda bulundu." dedi.