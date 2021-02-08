Kemal Danabaş kimdir? Kemal Danabaş görevi, mesleği ne?
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Kemal Danabaş kimdir? Kemal Danabaş görevi, mesleği ne?

08.02.2021 09:40 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:43
Kemal Danabaş kimdir? Kemal Danabaş görevi, mesleği ne?

Fenerbahçeli yönetici Kemal Danabaş, Galatasaray maçı ile ilgili açıklamalar yaptı. Spor medyasında gündem olan açıklamalar sonrası Kemal Danabaş kimdir? Kemal Danabaş görevi, mesleği ne, merak edildi.

Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetici Kemal Danabaş, derbide yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrası Kemal Danabaş sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Kemal Danabaş görevi, mesleği ne? Kemal Danabaş kimdir?

KEMAL DANABAŞ KİMDİR?

Doğum Tarihi: 30 Ekim 1961

Görevi: Stat ve Sportif Tesisler, Spor Şubeleri Sorumlusu

Mustafa Kemal Danabaş, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Danabaş, 30 yıl süren dış ticaret profesyonel üst düzey yöneticiliğin ardından 1 yıldır serbest ticaret ile meşguldür.

2001 yılında üye olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği'nde, 2011 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

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