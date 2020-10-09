Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı
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Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı

09.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:52
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı

Milli maçlar için verilen arada Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenmanında çok ilginç bir görüntü ortaya çıktı. 1.95'lik Kemal Ademi'nin topa kafa vurmak için yükseldiği andaki görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-lacivertlilerin son gün transferi Kemal Ademi, taktik antrenman esnasında yaşanan bir pozisyonda hava topuna sıçradı. 1.95'lik boyuna rağmen son derece yükseğe zıplayan ve kendisini tutan savunma oyuncusunu ekarte ederek topa kafa vuran Ademi'nin bu görüntüsü, takım arkadaşlarını da bir hayli şaşırttı.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Papiss Cisse ve Caner Erkin'in Ademi'nin sıçradığı andaki yüz ifadeleri kameralara yansırken, söz konusu fotoğraf sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı

"BANA IBRAHIMOVIC DİYORLARDI"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan genç forvet, "Vedat Muriqi ile konuşmadım ama Vedat'ı ve Fenerbahçe'yi seyrettim. Kendisi çok büyük bir oyuncu ve Kosova için önemli biri. Ben Vedat Muriqi gibi bir santrfor değilim. Boyuma göre hızlı bir santrforum. Topla birlikte gitmeyi seven, verkaçlar yapan, tempoyu seven bir santrforum. Ibrahimovic idol olarak anılabilecek bir futbolcu. Eski takım arkadaşlarım bana 'Ibrahimovic' diyorlardı ama ben de Kemal Ademi'yim" dedi.

Sarı-lacivertli takıma transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren 24 yaşındaki Ademi, "Fenerbahçe'deyim, gelecek hakkında konuşmak istemiyorum. Burada çok mutluyum. Antrenmanlar yapıyorum, maçlara da çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı
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