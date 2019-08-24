Keçiörengücü - osmanlıspor: 1-0
STAT: AktepeHAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Bersan Duran xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar (xx), Serdaç Çam (xx), Erdi Dikmen (xxx), Süleyman Olgun (x), Burak Aydın (xx), (Dk.
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Bersan Duran xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar (xx), Serdaç Çam (xx), Erdi Dikmen (xxx), Süleyman Olgun (x), Burak Aydın (xx), (Dk. 79 İshak Çakmak xx), Abdulkadir Korkut (xx), Uğur Utlu (xx), Famoussa Kone (x), (Dk 83 Devrim Taşkaya), Samet Akaydın (xx), Cem Ekici (x) (Dk. 62 Dialiba xx), Husamettin Tut (x)
OSMANLISPOR: Male (x), Ali Ülgen (xx), Ali Eren İyican (x), Ayuk (x), Mertcan Caner Öztürk (xx), Sinan Kurt (x), Ognjen Todorovic (x) (Dk. 72 Okan Deniz x), Blagojevic (xx), Mehmet Yiğit (xx) (Dk. 72 Barış Zeren x), Hasan Kılıç (xx), Atakan Rıdvan Çankaya (x)
GOLLER: Dk. 69 Dialiba (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Cem Ekici (Keçiörengücü) - Ayuk, Mehmet Yiğit, Blagojevıc (Osmanlıspor)
TFF Birinci Lig'in 2'nci haftasında Keçiörengücü sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı, 69'uncu dakikada Dialiba'ın attığı golle 1-0 kazandı.