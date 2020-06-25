Keçiörengücü, Altınordu maçına hazır Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Aktepe Stadı'nda, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi. 1 saat 30 dakika süren idmanda futbolcuların oldukça hırslı ve istekli olduğu gözlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA