Keçiörengücü, Altınordu maçına hazır
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
25.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:43
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Aktepe Stadı'nda, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi. 1 saat 30 dakika süren idmanda futbolcuların oldukça hırslı ve istekli olduğu gözlendi. - ANKARA
Kaynak: İHA