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Kdz. Ereğli Belediyespor 3 Beyköy Belediyespor 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kdz. Ereğli Belediyespor 3 Beyköy Belediyespor 0

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta yer alan Kdz. Ereğli Belediyespor bu gün kendi evinde konuk ettiği Beyköy Belediyespor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta yer alan Kdz. Ereğli Belediyespor bu gün kendi evinde konuk ettiği Beyköy Belediyespor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

BAL Ligi 7. Grup'ta oynan maçta Kdz. Ereğli Belediyespor Beyköy Belediyespor'u 3-0 yenerek galibiyet serisine devam etti. Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda uzun bir aradan sonra oynanan maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Kdz. Ereğli Belediyespor'un gollerini 31. Dakikada Ahmet Arslan, 80 ve 82. Dakikalarda Oktay Gümüş kaydetti.

Karşılaşmayı Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Posbıyık ile birlikte Kaymakam Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Emekli Tuğamiral Taner Gün, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda taraftar birlikte izledi. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyespor 3 Beyköy Belediyespor 0

Kdz. Ereğli Belediyespor 3 Beyköy Belediyespor 0

Kdz. Ereğli Belediyespor 3 Beyköy Belediyespor 0

Kdz. Ereğli Belediyespor 3 Beyköy Belediyespor 0

Kdz. Ereğli Belediyespor 3 Beyköy Belediyespor 0

Kdz. Ereğli Belediyespor 3 Beyköy Belediyespor 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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