KDV indirimi sonrası zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin müjdesini vermişti. Bunun üzerine Bahçelievler'de zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde gıda ürünlerini denetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından indirimli KDV oranları 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başladı. Bunun üzerine Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçede gıda ürünü satan işletmeler, birer birer denetlendi. Yapılan denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

"Şu an tekrar dün yaptığımız alışverişin aynısını yapacağız"

Bir markette denetim yapan Zabıta Memuru Volkan Kök, temel ihtiyaç olan malzemeleri alışveriş arabasına doldurarak kasadaki fiyat farkını gösterdi. Yüzde 1'e düşen KDV sonrasında yapılan alışverişin fiyatı 227 lira 20 kuruş olduğunu ifade eden Kök, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu talimat üzerine temel ihtiyaç malzemelerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. Bununla ilgili biz dün akşam bir denetim yaptık. Bu oranların bugün yüzde 1'e düşmesi gerekiyor. Şu an tekrar dün yaptığımız alışverişin aynısını yapacağız. Kasaya gittiğimizde bu oran kaça düşmüş buradaki fiyatlar ne kadar düştü aradaki farkı göreceğiz. Bugünkü denetimlerimiz bu maksatla yapılmaktadır. Temel ihtiyaçlarımız olan çay, şeker, yağ, un, yumurta gibi malzemeleri alışveriş arabasına dolduruyoruz. Aradaki farkı kasada göreceğiz. Dün akşam gerçekleştirdiğimiz alışverişimizde toplam tutarımız 241 lira 45 kuruş olurken, bugün yaptığımız aynı alışveriş yüzde 8'den yüzde 1'e düşen KDV oranından sonra 227 lira 20 kuruş oldu. Yani 14 lira 55 kuruşluk bir indirim oldu" şeklinde konuştu.

"Ekip olarak hazırlıklarımızı yaptık"

Ekip olarak yüzde 1'e düşürülen KDV fiyat çalışmalarına dünden hazırlandıklarını belirten Market Müdürü Salim Tüysüz, "Gıda ürünlerinde bugün uygulanan yüzde 1 KDV ürünlerini biz ekip olarak önceden çalışmasına başladık. Sabahta müşterilerimize daha uygun fiyatları yansıtabilmemiz için tamamen etiket değişimine başladık. Şu anda kasalarımızda indirimli ürün fiyatlarımız geçmektedir. Bunun için de müşterilerimizin anlayabilmeleri adına raflarımızda yönlendirme olarak KDV indirimi yazılarımızı yazarak müşterilerimizin de bilinçlenmesini sağladık. Zabıtalar bugün itibariyle denetime başladılar. Bazı zabıta arkadaşlar dün düşmemiş fiyatlarını aldılar. Bugün kasada fiyat karşılaştırması yaptılar. Onlarda gördü ki gerçekten KDV indirimleri mağazamızda uygulanmıştır. Herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Biz hazırlıklıydık" ifadelerini kullandı.

"Bu şekilde değerlendirilmesi gerçekten bizi çok memnun etti"

Market alışverişine gelen Fatma Aslan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararının kendisini sevindirdiğini söyleyerek şunları kaydetti: "Haberlerde dinledik. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklama gerçekten bizi çok sevindirdi. Böyle bir şey de bekliyorduk. En alt kesimden en yüksek kesime kadar herkesi etkileyen bir tabloydu bu. Bu durumun bu şekilde değerlendirilmesi gerçekten bizi çok memnun etti. İnşallah bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Şu anda ekmeğin fiyatını bile düşünmeye başlar olduk. Önceden daha rahat aldığımız şeyleri şimdi düşünerek almaya başladık. 14 liraya birçok şey alabilirsiniz şu anda. Oradan 14 lira buradan 5 lira toplandığı zaman hepsinin genelinde baya bir rakam çıkıyor ortaya. Temel ihtiyaçlarımı almaya geldim. Çay, şeker, zeytinyağı, peynir, sebzeler gibi evin ihtiyacı olan şeyleri alacağım." - İSTANBUL