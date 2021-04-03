KDK, İşçinin nakdi ücret desteği talebini haklı buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KDK, İşçinin nakdi ücret desteği talebini haklı buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KDK, İşçinin nakdi ücret desteği talebini haklı buldu

KDK, parasını alamayan işçi için devreye girdi mağduriyet giderildi.

KDK, parasını alamayan işçi için devreye girdi mağduriyet giderildi.

Bir vatandaş, çalıştığı işyerinde işverenin 2020 yılı Mayıs ayından bu yana pandemi nedeniyle kısa çalışma uyguladığını ve İŞKUR tarafından bunun kabul edildiğini bildirdi. KDK'ya başvuran vatandaş, işverenin eksik gün bildirimini 10 numaralı Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 18 numaralı Kısa Çalışma Ödeneği koduyla yaptığını ancak İŞKUR'un bu kodun 28 numaralı Pandemi Ücretsiz İzin kodunun olması gerektiği nedeniyle kabul etmediğini bu nedenle nakdi ücret desteğinden yararlanamadığını bildirdi.

Mağduriyet yaşayan işçi, asgari ücretin altında maaş alması nedeniyle zor durumda olduğunu belirterek mağduriyetinin giderilmesi ve nakdi ücret desteğinden yararlandırılması talebiyle KDK'ya başvurdu.

"İşçinin, nakdi ücret desteğinden mahrum bırakılması sosyal hukuk devleti ilkesine aykırıdır"

Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşı haklı bularak, işçinin, sadece işvereninin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle söz konusu ödemeden mahrum bırakılmasının, işçinin korunması, sosyal hukuk devleti ilkesine ve hakkaniyete uymadığını tespit etti.

KDK, vatandaşın, nakdi ücret desteği ödenmesi talebinin yeniden değerlendirilmesi için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Tavsiye Kararı gönderdi. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, ücretsiz izine ayrıldıkları halde, işverenleri tarafından bildirim ve başvuru işlemleri yapılmayan işçilerin hak kaybı yaşamalarını önleyici tedbirlerin alınması için Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar'da değişiklik yapılması yönünde Tavsiye Kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş
Magazin Esra Erol Fazıl Say Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KDK, İşçinin nakdi ücret desteği talebini haklı buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 11:41:43. #1.16#
title