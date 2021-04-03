KDK, İşçinin nakdi ücret desteği talebini haklı buldu

KDK, parasını alamayan işçi için devreye girdi mağduriyet giderildi.

KDK, parasını alamayan işçi için devreye girdi mağduriyet giderildi.

Bir vatandaş, çalıştığı işyerinde işverenin 2020 yılı Mayıs ayından bu yana pandemi nedeniyle kısa çalışma uyguladığını ve İŞKUR tarafından bunun kabul edildiğini bildirdi. KDK'ya başvuran vatandaş, işverenin eksik gün bildirimini 10 numaralı Genel Hayatı Etkileyen Olaylar ve 18 numaralı Kısa Çalışma Ödeneği koduyla yaptığını ancak İŞKUR'un bu kodun 28 numaralı Pandemi Ücretsiz İzin kodunun olması gerektiği nedeniyle kabul etmediğini bu nedenle nakdi ücret desteğinden yararlanamadığını bildirdi.

Mağduriyet yaşayan işçi, asgari ücretin altında maaş alması nedeniyle zor durumda olduğunu belirterek mağduriyetinin giderilmesi ve nakdi ücret desteğinden yararlandırılması talebiyle KDK'ya başvurdu.

"İşçinin, nakdi ücret desteğinden mahrum bırakılması sosyal hukuk devleti ilkesine aykırıdır"

Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşı haklı bularak, işçinin, sadece işvereninin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle söz konusu ödemeden mahrum bırakılmasının, işçinin korunması, sosyal hukuk devleti ilkesine ve hakkaniyete uymadığını tespit etti.

KDK, vatandaşın, nakdi ücret desteği ödenmesi talebinin yeniden değerlendirilmesi için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Tavsiye Kararı gönderdi. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, ücretsiz izine ayrıldıkları halde, işverenleri tarafından bildirim ve başvuru işlemleri yapılmayan işçilerin hak kaybı yaşamalarını önleyici tedbirlerin alınması için Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar'da değişiklik yapılması yönünde Tavsiye Kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı