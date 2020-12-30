Kazakistan'da küllerinden doğan Vagner Love, ligin en iyi forveti seçildi
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Kazakistan'da küllerinden doğan Vagner Love, ligin en iyi forveti seçildi

30.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:27
Kazakistan'da küllerinden doğan Vagner Love, ligin en iyi forveti seçildi

Kazakistan'ın Kairat Almaty takımında forma giyen 36 yaşındaki Vagner Love, ligde oynadığı 13 maçta 7 gol atıp 7 de asist yaptı. Brezilyalı forvet bu performansıyla ligin en iyi golcüsü ilan edildi.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde siyah-beyazlı formayla gollerini sıralayan Vagner Love, ilerleyen yaşına karşın skorer kimliğinden bir şey kaybetmedi. Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra önce ülkesinin Corinthians ekibine giden Brezilyalı oyuncu, buradan Kazakistan'ın yolunu tuttu.

EN YÜKSEK SKOR ORTALAMASINA ULAŞAN İSİM

Kairat Almaty takımında başarılı bir performans sergileyen 36 yaşındaki Vagner Love ligde forma giydiği 13 maçta 7 gol, 7 asiste imzasını attı. Takımının zirvede olduğu Kazakistan liginde deneyimli forvet, en yüksek skor ortalamasına ulaşan isim oldu.

Kazakistan Ligi tarafından gerçekleştirilen bir anket çalışması da Vagner Love'u ligin en iyi golcüsü ilan etti. Ligdeki en iyi santrforu, teknik direktörler ve futbolcular oyladılar. Vagner Love'un ilk sırayı aldığı ankette, takım arkadaşı Aimbetov ikinci, Kaysar takımının Gürcü golcüsü Elguja Lobjanidze üçüncü oldu.

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