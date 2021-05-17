Kayserisporlu Pedro Henrique Açıklaması
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Kayserisporlu Pedro Henrique Açıklaması

Kayserisporlu Pedro Henrique Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, ligde kalmayı başardıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, ligde kalmayı başardıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

42 hafta süren Süper Lig'de sezonu 41 puanla 17. sırada tamamlayan Kayserispor'da hedefe ulaşmanın mutluluğu var. Sarı Kırmızılı takımın en önemli oyuncularından birisi olan Pedro Henrique, zorlu günlerden geçerek takımı kümede bırakmayı başarmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek "Kümede kaldığımız için çok mutluyum" dedi.

Fenerbahçe ila oynanan ligin son maçı sonrasında gözyaşlarını tutamayan Pedro Henrique, "Bu sezon çok zorluklar ile oynadım. Ocak'ta, Şubat'ta ağrılarımla sakat sakat oynadım. Tepki çektiğim günler oldu. Ama ben forma için çok mücadele ettim. Zor süreçten sonra hedefe ulaşmak çok mutlu etti" dedi.

8 gol attı

Brezilyalı Pedro Henrique, Fenerbahçe maçında attığı golle Kayserispor formasıyla bu sezonki gol sayısını 8'ye çıkardı. Sarı Kırmızılı takımda 10 numaralı formayı giyen Pedro Henrique, geride kalan sezon Erzurumspor, Göztepe, Konyaspor, Denizlispor, Hatayspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında takımı adına goller atarken bunların 2'sini penaltıdan kaydetti. - KAYSERİ

Kayserisporlu Pedro Henrique Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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