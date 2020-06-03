Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi Koronavirüs nedeniyle aylardır yeşil sahalardan uzak kalan İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Lopes, sıkıntıdan ilginç şeyler yapmaya başladı. Kızının kendisine makyaj yapmasına izin veren Lopes'in bu görüntüsü, takipçilerini bir hayli güldürdü.

Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, sakatlığından ötürü gittiği ülkesi Portekiz'den koronavirüs salgını nedeniyle dönememişti. Sosyal izolasyon sürecini evde ailesiyle birlikte geçiren Lopes, sıkılınca 5 yaşındaki kızının kendisine makyaj yapmasına müsaade etti. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Lopes'in kızı, babasının önce göz kapaklarını ardından dudaklarını boyadı ve son olarak da yüzüne makyaj malzemeleri sürdü. NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL Fenerbahçe ile 12 Haziran 2020 Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım kaptanı Lopes'in, ne zaman Kayseri'ye gelip çalışmalara katılacağı ise belli değil.