Kayserispor yeni sezonda 15 transfer yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor yeni sezonda 15 transfer yaptı

Kayserispor yeni sezonda 15 transfer yaptı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi 15 futbolcu transfer ederken,17 oyuncu ile de yollarını ayırdı.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi 15 futbolcu transfer ederken,17 oyuncu ile de yollarını ayırdı.

Süper Lig'de 2021 yaz transfer dönemi sona erdi. Yukatel Kayserispor transfer sezonunda Cenk Gönen, Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Mustafa Pektemek, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Lionel Carole, Ali Karimi, Mario Gavranovic, Carlos Mane, Mame Thiam, Olivier Kemen ve Miguel Cardoso'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp Wilfried Kanga, Pedro Henrique, Aaron Lennon, Denis Alibec, Cristian Sapunaru, Besard Sabovic, Oğuzhan Çapar, Mert Kula, Anton Maglica, Melih Okutan, Ömer Uzun, Yav Ackah, Zoran Krvzic, Kevin Luckassen, Doğan Alemdar, Furkan Polat ve Daniel Avromvski ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı kulübün bu sezon profesyonel lisanslı futbolcu listesinde 34 oyuncu bulunuyor.

- Kayseri
Kayserispor yeni sezonda 15 transfer yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Mansur Yavaş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Derya Şensoy Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Burak Yılmaz Ünal Karaman Merih Demiral Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayserispor yeni sezonda 15 transfer yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 13:35:46. #1.16#

title