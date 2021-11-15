Kayserispor'un genç futbolcusu Mehmet Eray, hazırlık maçında göz doldurdu - Haberler Spor
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Kayserispor'un genç futbolcusu Mehmet Eray, hazırlık maçında göz doldurdu

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
Kayserispor'un genç futbolcusu Mehmet Eray, hazırlık maçında göz doldurdu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un alt yapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcusu Mehmet Eray, Demir Grup Sivasspor ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un alt yapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcusu Mehmet Eray, Demir Grup Sivasspor ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı.

Kayserispor alt yapısından yetişen ve U16 yaş kategorisinde milli takım forması da giyen Mehmet Eray Özbek ile profesyonel sözleşme yapılmıştı. Sezona U19 takımı ile başlayan 18 yaşındaki futbolcu 2 aydır A takımla antrenmanlara çıkıyor. Teknik direktör Hikmet Karaman'ın A takımla antrenmana aldığı Mehmet Eray Özbek Sivasspor ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de çıktı.  90 dakika sahada kalan genç futbolcuyu karşılaşma sonrası takı arkadaşları ve rakip takım futbolcuları tebrik etti.


Kayserispor'un genç futbolcusu Mehmet Eray, hazırlık maçında göz doldurdu

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Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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