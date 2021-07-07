SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
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SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor.

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor. Bugünkü idman öncesinde konuşan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Oyuncuların antrenmanda uyumlarından memnunum" dedi.

Süper Lig ekibi Kayserispor yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde bugün yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon çalışması gerçekleştirdi ve yarı sahada maç oynadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik patron Yalçın Koşukavak, "Denis Alibec ve Daniel Avramovski aramıza yeni katıldı. 9 gündür hazırlanıyoruz. Mevcut kadro ile hazırlanmaya çalışıyoruz. Oyuncuların konsantrasyonundan ve antrenmanda uyumlarından memnunum. Futbol direktörümüz Ali Naibi ile başkanımız transfer konusunda yoğun çaba sarf ediyor. Bazen kolay olmuyor, istediğimiz isimler olmayabiliyor. Doğan Alemdar son yıllarda yetişen kalecilerden biri ve çok değerli. Hem sahada hem saha dışında akıllı, zeki, entelektüel. Ben onun çok büyük yerlerde oynayacağını düşünüyorum. Bazen böyle oyuncular 50 yılda bir gelir. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelen takımlar var. Hazırlık maçları için bizim de bir tarih planlamamız var" diye konuştu.

İLHAN PARLAK: ŞU AN GÜZEL BİR ATMOSFER VAR

Kayserispor'un 34 yaşındaki forveti İlhan Parlak ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "10 gün önce yeni sezon hazırlıklarına başladık. Gelenler oldu, gidenler oldu. Şu an güzel bir atmosfer var. Hocamız taktiksel anlamda saha içerisinde çok değişik şekilde oynatabiliyor. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Geçen sezonun ilk yarısında istediğim performansı sergileyememiştim ama ikinci yarı iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Geçen sezon kendi adıma konuşacak olursam, büyük bir sorumluluğum vardı. O bilinçle elimden gelenin en iyisini yaptım. Allah'a şükür ki bu zor zamanları atlattık" ifadelerini kullandı.

SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum - Haberler Spor
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