Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1 yıllık anlaşmaya vardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1 yıllık anlaşmaya vardı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk maçından sonra teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yolları ayıran Kayserispor, deneyimli hoca Hikmet Karaman'la 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Sempatik tavırları ve taktiksel birikimiyle futbolseverlerin gönlünde taht kuran Karaman, Süper Lig'de en son Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi başlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Yalçın Koşukavak'la yolların ayrılmasının ardından deneyimli hocayla 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Karaman, buradaki görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta yorumculuk yapmaya başlamıştı.

"YENİ HOCAMIZIN TÜM CAMİAYA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Hikmet Karaman'la anlaşma sağlanılmasının ardından Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Taraftarımızın içi rahat etsin. Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Hikmet Karaman ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardık. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1 yıllık anlaşmaya vardı
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Kayserispor, Yalçın Koşukavak'la yolları ayırdı
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Kayserispor, Yalçın Koşukavak'la yolları ayırdı
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Şimşek Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Hande Yener Bülent Ersoy Demet Akalın Haluk Levent
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1 yıllık anlaşmaya vardı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:35:01. #1.16#

title