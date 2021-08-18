Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la 1 yıllık anlaşmaya vardı

Süper Lig'in ilk maçından sonra teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yolları ayıran Kayserispor, deneyimli hoca Hikmet Karaman'la 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Sempatik tavırları ve taktiksel birikimiyle futbolseverlerin gönlünde taht kuran Karaman, Süper Lig'de en son Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.