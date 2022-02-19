Kayserispor seriye bağladı! Galibiyete hasret kalan Giresunspor için tehlike çanları çalıyor
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Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Hikmet Karaman'ın öğrencileri puanını 35'e yükselterek 10. sıraya yerleşti. Düşme potasında yer alan Karadeniz ekibi ise 26 puanla 17. sırada kaldı.
Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazanırken yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti.
GİRESUNSPOR GALİBİYET HASRETİNİ DİNDİREMİYOR
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mario Gavranovic ile 45. dakikada Mert Çetin kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 86. dakikada Suleymanov'dan geldi. Bu sonucun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 3 haftaya çıkardı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Karadeniz ekibi ise galibiyet hasretini yine dindiremedi ve düşme potasında 17. sırada yer aldı.
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