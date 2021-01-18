Kayserispor, Ramazan Civelek ile anlaştı
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Kayserispor, Ramazan Civelek ile anlaştı

18.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:30
Kayserispor, Ramazan Civelek ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile anlaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı ekip 24 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardı.

Civelek'in önümüzdeki günlerde kente gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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