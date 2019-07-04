Kayserispor Mert'i transfer etti
İstikbal Mobilya Kayserispor dış transferde Mert Kula ile sözleşme yaptı.
İstikbal Mobilya Kayserispor dış transferde Mert Kula ile sözleşme yaptı.
İstikbal mobilya Kayserispor, Sarıyer'den Mert Kula ile sözleşme yaptı. Stoper mevkiinde oynayan Mert Kula 3 yıllık imzayı attı. 24 yaşındaki genç futbolcu geçen sezon Sarıyer ve Menemen Belediyespor'da oynadığı 24 maçta 1995 dakika sahada kaldı. Mert 4 kez sarı kart görürken 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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