Kayserispor Mert'i transfer etti

İstikbal Mobilya Kayserispor dış transferde Mert Kula ile sözleşme yaptı.

İstikbal mobilya Kayserispor, Sarıyer'den Mert Kula ile sözleşme yaptı. Stoper mevkiinde oynayan Mert Kula 3 yıllık imzayı attı. 24 yaşındaki genç futbolcu geçen sezon Sarıyer ve Menemen Belediyespor'da oynadığı 24 maçta 1995 dakika sahada kaldı. Mert 4 kez sarı kart görürken 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA