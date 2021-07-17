Kayserispor Lennon'un sözleşmesini feshetti
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Kayserispor Lennon'un sözleşmesini feshetti

Kayserispor Lennon'un sözleşmesini feshetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, İngiliz futbolcusu Aaron Justin Lennon'un sözleşmesini feshetti.

Hes Kablo Kayserispor, İngiliz futbolcusu Aaron Justin Lennon'un sözleşmesini feshetti.

Geçen sezon başında İngiltere'den transfer edilen Aaron Justin Lennon, yeni sezonda takımda kalmak istemedi. Yeni doğan çocuğunu İngiltere'de yetiştirmek için Kayserispor'dan ayrılmayı tercih ettiği öğrenilen Aaron Justin Lennon, menajeri vasıtasıyla Kayserisporlu yetkililer ile görüşerek Kayseri'ye gelmeyeceğini iletti. Bunun üzerine Kayserispor Kulübü, İngiliz futbolcu Aaron Justin Lennon'un sözleşmesini feshetti.

İngiltere'nin Burnley takımından geçen sezon başında transfer edilen İngiliz futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 36 Lig maçında görev yaparken 2 bin 685 dakika oyunda kaldı. 33 kez ilk 11'de sahaya çıkan Lennon 5 asist yaptı. 2 sarı kartı olan Lennon 1 de kırmızı kart gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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