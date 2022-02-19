Kayserispor-Giresunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya - Haberler
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Kayserispor-Giresunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor-Giresunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Yukatel Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda Giresunspor'u konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Palabıyık çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Gökhan Barcın yapacak. Maçın 4.Hakemi Ozan Ergün olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR da Cevdet Kömürcüoğlu ve Burak Olcar eşlik edecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Özgür Yankaya, Kayserispor, Giresunspor, Spor, Haberler

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