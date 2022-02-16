Kayserispor-Giresunspor maçı biletleri satışta

Kayserispor'un sahasında oynayacağı Giresunspor maçının bilet fiyatları belli oldu ve satışa sunuldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü tarafından açıklanan bilet fiyatları 10 TL ila 40 TL arasında değişiyor. Satışa sunulan Kayserispor-Giresunspor maçı bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 10 TL

Kuzey Alt tribün bileti: 10 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 10 TL

Doğu Üst tribün bileti: 15 TL

Doğu Alt tribün bileti 20 TL

Batı Alt tribün bileti 30 TL

Batı Balkon tribün bileti 40 TL - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor