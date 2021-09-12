Kayserispor, galibiyeti hayatını kaybeden taraftarına armağan etti
Kendi sahasında oynadıkları Kasımpaşa maçını kazanan Yukatel Kayserisporlu futbolcular, galibiyeti hayatını kaybeden Kayserispor taraftarı Volkan Erdoğan'a hediye etti.
Kendi sahasında oynadıkları Kasımpaşa maçını kazanan Yukatel Kayserisporlu futbolcular, galibiyeti hayatını kaybeden Kayserispor taraftarı Volkan Erdoğan'a hediye etti.
Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçında taraftar Volkan Erdoğan'ın koltuğu boş kaldı. Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitiren Volkan Erdoğan'ın kombine kartına ait koltukta fotoğrafı yer aldı.
Müsabakada rakibini mağlup eden Kayserispor takımı, galibiyeti Volkan Erdoğan'a hediye etti. - KAYSERİ
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