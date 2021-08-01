Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'ı yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'ı yendi

Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'ı yendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Yukatel Kayserispor, sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig öncesinde oynadığı üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde oynanan maçta sarı kırmızılı takımın 2 golünü Kevin Luckassen ve 1 golü de Gökhan Sazdağı kaydetti.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında Samsunspor'a 1-0 yenilirken Kosova takımı FC Ballkani ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş'la karşılaşmasında İstanbul'dan galibiyetle dönen sarı kırmızılılar, dördüncü hazırlık maçını Konyaspor ile oynayacak. - KAYSERİ

Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'ı yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu
Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu
Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu
Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tuğba Özay Çağatay Akman Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Can Bartu Mete Gazoz Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'ı yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 08:05:27. #1.15#

title