Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları

İstikbal Mobilya Kayserispor, futbolda yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, günü tek idmanla tamamladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, kuvvet ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Futbolcular, idmanın ana bölümünde hücum ve savunma organizasyonları çalıştı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

İdmanı Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir de izledi.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanlarla devam edecek.

Kaynak: AA