Kayserispor'da Lennon ile yollar ayrıldı
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Kayserispor'da Lennon ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Lennon ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, kanat oyuncusu Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Yukatel Kayserispor, kanat oyuncusu Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Ligi ekibi Yukatel Kaysersipor forması giyen İngiliz futbolcu Aaron Lennon, kulüple anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teşekkürler Aaron Lennon. Kulübümüz profesyonel futbolcularından Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Aaron Lennon geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 36 maça çıkarken, 5 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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