Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesi feshedildi
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Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesi feshedildi

16.12.2020 19:38 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:42
Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Hasan Hüseyin Acar (26) ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Hasan Hüseyin Acar (26) ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Hes Kablo Kayserispor'da top koşturan Hasan Hüseyin Acar, kulüple karşılıklı olarak anlaşarak ayrılma kararı aldı. Kulüp, orta saha oyuncusu Acar'a alacaklarına karşılık bonservisini verdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon takımla 10'u lig, 1 de kupa olmak üzere toplam 11 maça çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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