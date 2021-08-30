Kayserispor'da 6 futbolcunun sözleşmesi feshedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor'da 6 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Kayserispor'da 6 futbolcunun sözleşmesi feshedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kayserispor Kulübü, kadrosunda bulunan 6 futbolcunun sözleşmesini feshetti.

- Kayserispor Kulübü, kadrosunda bulunan 6 futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolcular ile yollarını ayırmaya devam ediyor. Daha önce Sapunaru, Wilfried Kanga, Aaron Justin Lennon, Pedro Henrique, Besard Sabovic ile yolları ayıran ve Denis Alibec'i de kiralık olarak veren sarı-kırmızılılar, şimdi de 6 futbolcu ile yolları ayırdı. Kayserispor, Boşnak futbolcu Zoran Kvrzic ve İranlı futbolcu Ali Karimi'nin sözleşmesini tek taraflı feshederken Harrison Manzala, Kevin Luckassen ve Daniel Avramovski ile anlaşarak karşılıklı fesih kararı aldı. Yaw Ackah ise TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü takımına transfer edilecek.

Bu isimlerin gitmesiyle birlikte sarı kırmızılı takımda kalan futbolcular ise Silviu Lung, Anthony Uzodimma, Bernard Mensah, Carlos Mane, Joseph Attamah, Lionel Carole, Dimitrios Kolovetsios, Mario Gavranovic, Miguel Cardoso, Majid Hosseini, Olivier Kemen, Mame Thiam, Manuel Fernandes, Gustavo Campanharo şeklinde.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neşet Ertaş Demet Şener Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Mesut Özil Salih Uçan Erol Bulut Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayserispor'da 6 futbolcunun sözleşmesi feshedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 22:01:11. #1.16#

title