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Kayserispor, altyapısından Ömer Memiş'le profesyonel sözleşme imzaladı

Hes Kablo Kayserispor, altyapı oyuncularından Ömer Memiş ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.

16.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:38
Kayserispor, altyapısından Ömer Memiş'le profesyonel sözleşme imzaladı

Kayserispor, altyapı oyuncularından Ömer Memiş ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, altyapıda forma giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ömer Memiş, profesyonel sözleşme imzalanarak A takıma dahil edildi.

Ömer Memiş, sezon başında 1461 Trabzon'dan Kayserispor altyapısına transfer olmuştu.

Kaynak: AA
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