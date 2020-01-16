Kayserispor, altyapısından Ömer Memiş'le profesyonel sözleşme imzaladı
Hes Kablo Kayserispor, altyapı oyuncularından Ömer Memiş ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.
16.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:38
Hes Kablo Kayserispor, altyapı oyuncularından Ömer Memiş ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, altyapıda forma giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ömer Memiş, profesyonel sözleşme imzalanarak A takıma dahil edildi.
Ömer Memiş, sezon başında 1461 Trabzon'dan Kayserispor altyapısına transfer olmuştu.
Kaynak: AA
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