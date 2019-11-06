Kayserispor'a yeni sponsor! Takımın ismi HES Kablo Kayserispor olacak

Süper Lig ekibi Kayserispor'a yeni sponsor geldi. Kayserispor'un adı ligin ikinci yarısında HES Kablo Kayserispor olarak değişecek.

06.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:40
Kayserispor'a yeni sponsor! Takımın ismi HES Kablo Kayserispor olacak

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunan HES Kablo, Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin ikinci yarısından itibaren isim sponsoru olacak.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yazılı açıklamasında, İstikbal Mobilya Kayserispor'un isim değişikliğinin karara bağlandığını belirtti.

Ertekin, İstikbal Mobilya Kayserispor'un, ligin ikinci yarısından itibaren HES Kablo Kayserispor olarak anılacağını, kararın kulübe resmi yazıyla gönderildiğini aktardı.


VİDEO: Kayserispor'a yeni sponsor! Takımın ismi HES Kablo Kayserispor olacak
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.