Kayserili atletler Adana'da 4 madalya kazandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserili atletler Adana'da 4 madalya kazandılar

Kayserili atletler Adana'da 4 madalya kazandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Atletizm Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen TAF Küçükler Atletizm Festivali yarışmalarında mücadele eden Kayserili takımlar toplamda 4 madalya kazandı.

Atletizm Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen TAF Küçükler Atletizm Festivali yarışmalarında mücadele eden Kayserili takımlar toplamda 4 madalya kazandı.

16 takımın mücadele ettiği Bölge Finalinde Özvatan kız takımı birinci olurken, Felahiye İlçe Karması Kız Takımı ikinci, Erciyes Doruk Takımı ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Kayseri'yi temsil eden Felahiye İlçe Karması ise yarışları üçüncü olarak tamamladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri Cemal Koşmaz, Fatih Karaca, Handan Koçyiğit ve Özge Tepedaş'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayserili atletler Adana'da 4 madalya kazandılar
Kayserili atletler Adana'da 4 madalya kazandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Selçuk Balcı Rahşan Gülşan Seren Serengil
Spor Diego Gervinho Merih Demiral Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserili atletler Adana'da 4 madalya kazandılar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 14:10:59. #1.13#

title