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Kayseri Yolspor Play-Off istiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri Yolspor Play-Off istiyor

Kayseri Yolspor, Buğdaylıspor galibiyeti sonrasında Play-Off umutlarını artırdı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Yolspor, Buğdaylıspor galibiyeti sonrasında Play-Off umutlarını artırdı. Antrenör Eren Çalapverdi, son maçı da kazanıp Play-Off grubuna yükselmek istediklerini söyledi.

Kayseri Süper Amatör küme takımlarından Yolspor, 6-0 kazandıkları Buğdaylıspor maçı sonrasında Play-Off grubuna yükselme umutlarını artırdı. Antrenör Eren Çalapverdi, 6-0 kazandıkları Buğdaylıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, iyi futbol oynayarak 3 puanı aldıklarını ifade ederek son hafta maçını da kazanıp Play-Off grubuna yükselmek istediklerini söyledi.

Yolspor Antrenörü Eren Çalapverdi, "Ligin son hafta maçını Salı günü oynayacağız. Bu maçımızı da kazanıp Play-Off grubuna yükselmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Yolspor Play-Off istiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

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