Kayseri U-18 Basketbol Ligi
Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi.
Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maçın tamamını üstün oynayan Melikgazi Belediyespor, rakibi Hasketbol Gençlikspor'u 69-30 mağlup etti.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Muhammed Turp, Kemal Vural
Hasketbol Gençlik: Emre Safa Albayrak *, Kaan Erdinç *, Osman Çağatay Çağlar *, Alpay Nacar *, Batuhan Karaman *
Melikgazi Belediyespor: Ensar Aslanboğa ***, Ömer Erdinç ***, Umut Albayrak ***, Utku Kaynar ***, Ali Emre Öztürk ***
Periyotlar:
1. Periyot: 29-1 (Melikgazi lehine)
2. Periyot: 40-8 (Melikgazi lehine)
3. Periyot: 53-22 (Melikgazi lehine)
4. Periyot: 69-30 (Melikgazi lehine) - KAYSERİ