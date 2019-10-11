Kayseri U-18 Basketbol Ligi

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi.

11.10.2019 13:53
Kayseri U-18 Basketbol Ligi

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Melikgazi Belediyespor ile Hasketbol Gençlikspor karşı karşıya geldi. Maçın tamamını üstün oynayan Melikgazi Belediyespor, rakibi Hasketbol Gençlikspor'u 69-30 mağlup etti.


Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Muhammed Turp, Kemal Vural


Hasketbol Gençlik: Emre Safa Albayrak *, Kaan Erdinç *, Osman Çağatay Çağlar *, Alpay Nacar *, Batuhan Karaman *


Melikgazi Belediyespor: Ensar Aslanboğa ***, Ömer Erdinç ***, Umut Albayrak ***, Utku Kaynar ***, Ali Emre Öztürk ***


Periyotlar:


1. Periyot: 29-1 (Melikgazi lehine)


2. Periyot: 40-8 (Melikgazi lehine)


3. Periyot: 53-22 (Melikgazi lehine)


4. Periyot: 69-30 (Melikgazi lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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