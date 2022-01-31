Kayseri Kafkasspor'da yeni yönetim belli oldu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Birinci Amatör küme takımlarından Kafkasspor, Olağan Genel Kurul toplantısını yaparak yeni yönetimini belirledi. Ömer Kuş'un başkanlığında oluşan yönetim, ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

Kayseri'nin köklü kulüplerinden olan Kayseri Kafkasspor'da hafta sonu Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Argıncık'ta bulunan kulüp tesislerinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında tek liste ile seçime giren Ömer Kuş yeniden başkanlığa seçildi. Yeni oluşan yönetim kurulu ilk toplantısını genel kurulun ardından yaparak, görev dağılımını yaptı.

Yapılan toplantı sonrasında yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle oldu:

Ömer Kuş (Başkan), Ruşen Aktar (2. Başkan), Cihat Güney (Genel Sekreter), Erhan Kan (Genel Kaptan), Eser Şengil (Muhasip Üye)

Yönetim Kurulu Üyeleri: Metin Kar, Burak Ekinci, Şamil Gergin, Nusret Akyol, Erdinç Özbekoğlu.

Denetim Kurulu: Bünyamin Özbekoğlu, Fikri Seyhan, Nihat Düzen. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor