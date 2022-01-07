Kaymakam Tunç, olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Cizre ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen, ilçenin ilk kapalı yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan tesisin çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ile birlikte yarı olimpik yüzme havuzunu yerinde inceleyerek, havuz hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Tunç, yüzme kurs hocaları ile bir araya gelerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Cizre'de böyle bir yatırım yapıldığından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Kaymakam Tunç, "Bu projeyi İlçemize kazandıran başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Şırnak Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a ve Milletvekili Rizgin Birlik'e teşekkürlerimi sunuyorum, ilçemize hayırlı olsun" dedi. - ŞIRNAK