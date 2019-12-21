Kaymakam Hasan Çiçek: "Emet'in termal zenginliği, doğa turizmi ile desteklenecek"

21.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:57

Kütahya'nın Emet Kaymakamlığı'nca projelendirilen ve yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'ye mal olacak proje hayata geçiriliyor. Bu kapsamda yapılacak 8 adet 35 metrekare, 2 adet 45 metrekare, 1 adet 109 metrekare bungalow ev ve 1 adet 250 metrekare ahşap kır restoran yapımı işi ihale edildi.



İlçenin termal zenginliğinin doğa turizmi ile desteklenmesi adına bu tür projelere ağırlık verdiklerini belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, "Emet ilçesine gelen turistlerin hem termal hemde doğa turizminde faydalanabilecek. Emet ilçemize gelenler termal turizm yanında Eğrigöz iki taş kanyonu ve Yeniceköy göleti bungalow evlerimizde konaklayabilecekler. Doğayla içiçe restorantlarımızdan istifade edecek, termal kaplıcalarımızla da Allah'ın izniyle şifa bulacaklar. Emet kaymakamlığı olarak ilçemizde yaptırdığımız Emet termal sağlık fizibilete çalışmasında öne çıkan termal Eko Turizm önceliği nezdinde ilçemizde bu yönde çalışmalarımız devam edecek "dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA