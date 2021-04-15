Kaymakam Böke, Ören Yat İmalat ve Çekek yerinde incelemede bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Böke, Ören Yat İmalat ve Çekek yerinde incelemede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kaymakam Böke, Ören Yat İmalat ve Çekek yerinde incelemede bulundu

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke; Ören Yat İmalat ve Çekek yerlerini ziyaret etti.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke; Ören Yat İmalat ve Çekek yerlerini ziyaret etti. Bölgeye ivme kazandıracak olan yatırım aynı zamanda birçok kişiye de iş kapısı olacağını söyleyen Kaymakam Böke'ye yetkililer tarafından bilgi aktarıldı.

Ören Yat İmalat ve Çekek Yerlerini ziyaret eden Kaymakam Böke'ye Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Top eşlik etti.

Ören Yat İmalat ve Çekek Yerlerini gezen Kaymakam Böke'ye bilgi veren Başkan Dinç; "31 firmanın 2004 yılında bir araya gelerek Ören Yat İmalat ve Çekek kooperatifimizi kurduk. Bu imzalanan anlaşma ile tüm Akdeniz ve Ege'de dolaşan mega yatlar dahil olmak üzere yüzlerce tekneye hizmet verecek olan kooperatif ve civardaki yat çekek yerleri deniz turizminde önemli yer tutmakta ve merkezi noktasında olup aynı zamanda istihdam ve döviz girdisi ile ülkemize büyük katkılar sağlayacak kapasiteye sahip. Mega yat olarak yaklaşık olarak 1200 teknenin kışlama yapacağı ve birçok insana da o bölgede iş imkanı sağlayacak Ören, ülkemiz için bölgemiz için çok önemli bir konuma sahip" dedi.

Yapılan ve emek sarf edilen bu büyük ve güzel çalışma için başta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diyen Kaymakam Böke "Bölgeye ivme kazandıracak olan bu yatırım aynı zamanda birçok kişi ye de iş kapısı olacaktır. Hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

Kaymakam Böke, Ören Yat İmalat ve Çekek yerinde incelemede bulundu
Kaymakam Böke, Ören Yat İmalat ve Çekek yerinde incelemede bulundu
Kaymakam Böke, Ören Yat İmalat ve Çekek yerinde incelemede bulundu
Kaymakam Böke, Ören Yat İmalat ve Çekek yerinde incelemede bulundu
Kaymakam Böke, Ören Yat İmalat ve Çekek yerinde incelemede bulundu
Kaymakam Böke, Ören Yat İmalat ve Çekek yerinde incelemede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaymakam Böke, Ören Yat İmalat ve Çekek yerinde incelemede bulundu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:16:20. #1.14#

title