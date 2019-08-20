Kavak gastronomi turizminde iddialı

20.08.2019 14:15

Çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiği atılımla isim yapan Kavak, şimdi de gastronomi turizmde isim yapmak için harekete geçti.

İlçenin turizm sektöründe de yer alarak hem ekonomisine katkı sunmak hem de yeni istihdam alanları oluşturmayı amaçlayan Kavak Belediyesi, yeni bir yiyecek ve içecek deneyimi yaşamak isteyenler için gözünü gastronomi turizmine çevirdi.

Günümüzde insanların yeme içme olgusuyla gittikçe daha fazla ilgili olmaya başladıklarını hatırlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yazılı ve görsel birçok medya alanında da hemen her gün yiyecek ve içeceklerle ilgili haber ve programların yer almasının da bunun en belirgin kanıtı olduğunu söyledi. Kavak'ın bu yönde birçok avantajı bulunduğunu belirten Sarıcaoğlu, "Menemeni, kaz tiridi ve Kavak kuyu kebabı ve yöresel yemekler ile bundan sonra bu sektörde de iddialı olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

İlçenin ve gelişmesi tanınırlığının artması için çok ciddi bir çalışma dönemi içinde olduklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, "Kavak için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için sahip olduğumuz tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanmakta kararlıyız. Turizmde bu hedeflerimiz içinde önemli bir yer teşkil ediyor" diye konuştu.

"Kavak artık kimlik değiştiriyor"

Günümüz dünyasında insanların artık gastronomi turizmine en az doğa, deniz, yayla, termal ve sağlık turizmi kadar önem verdiğini anlatan Sarıcaoğlu, "İlçe olarak günümüzde önemli bir yer tutmaya başlayan gastronomi turizmden yeterince istifade edebilmek için kendimize göre önemli değerlerimiz ve avantajlarımız var. Bundan sonra yapmamız gereken sadece doğru bir çalışma ile bunların tanıtımını sağlamak. Bunun içinde sahip olduğumuz tüm imkanlarımızı en iyi ve en verimli biçimde değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

İlçenin özellikle son beş yılda başlattığı kalkınma hareketi ile Cumhuriyet döneminden çok daha fazla bir yatırıma kavuşarak adeta kimlik değiştirmeye başladığını anlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık geçmişin içine kapanık ilçesi yok. Bugün her alanda kendine güvenen, hızla kalkınan, gelişen bir ilçeden söz ediyoruz. ve artık Kavak Çakallı'da sunduğu menemeni, Tirit Evi'nde yaptığı Kaz Tiridi ve Güven Park Sosyal Tesislerinde misafirlerine ikram ettiği Kavak kuyu kebabı ve yöresel yemekleri ile gastronomi turizminde de iddialıdır. Biliyoruz ki, gastronomi turizmi, bölgeye özgü yemeklerin sunulmasıyla hem bölgeye ait kültürel kimliği ve mirası yansıtmakta hem de ekonomisine destek sağlamakta." - SAMSUN

Kaynak: İHA