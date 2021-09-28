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En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,68 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 1,68 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0187762,29
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0507411,86
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0388831,68
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5184071,63
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1084031,61
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0193081,25
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF17,9203701,14
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8492301,14
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,0115461,14
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,0184241,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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