Sezon boyunca her maç sonrası Instagram hikâyesinde aynı taraftarın dans görüntülerini paylaşan Osimhen, bu eğlenceli gelenekle sosyal medyada büyük ilgi topladı. Galatasaray'ın her zaferinde, sarı-kırmızılı formasıyla dans eden bu taraftar adeta kulübün maskotu haline geldi. Peki, Kaskas kadir kim? Osimhen'le dans eden Roman (Kadir Ircı) kim?

OSİMHEN'LE DANS EDEN ROMAN (KADİR IRCI) KİM?

Maç sonrası düzenlenen kutlamalarda Osimhen ve sosyal medyada ün kazanan dansçı taraftar, sonunda bir araya geldi. Tribünlerin önünde açılan müzikle birlikte ikili, karşılıklı dans etmeye başladı. Neşeli anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kaskas Kadir akaplı Kadir Ircı, Romanlara özgü dansları ileOsimhen için yaptıı danslaragündem olmuştu.

KADİR IRCI'DAN OSİMHEN SÖZLERİ

"Kral diye bağırdım geldi sarıldı bana"

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen'le karşılıklı Roman havası oynayan Kadir Ircı: Osimhen'i çok seviyoruz. Büyük bir ihtimalle Galatasaray'da kalacak.