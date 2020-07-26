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Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı

Kasımpaşalı futbolcular, Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden rakipleri Medipol Başakşehirli oyuncuları maç öncesinde alkışlayarak tebrik etti.

26.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:30

Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan ederek tarihi bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir'e Kasımpaşa büyük bir jest yaptı.

Sezonun 34. ve son haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma öncesinde Kasımpaşalı futbolcular, şampiyon olan meslektaşlarını ve teknik heyeti sahaya çıkarken alkışladı.

Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı

QUARESMA VE ÇAPA ÇİÇEK VERDİ

Öte yandan, Kasımpaşa'nın kaptanı Ricardo Quaresma Başakşehir'in kaptanı Edin Visca'ya, teknik direktör Fuat Çapa da Okan Buruk'a çiçek verdi.

Ev sahibi takım tribününde de "Şampiyon Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." pankartı yer aldı.

Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı
Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı
Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı
Haber Yorumları (1)
KESKİN: kiskananlar catlasin
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