Kasımpaşa'da Sadiku ile yollar ayrıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa'da Sadiku ile yollar ayrıldı

AA, Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Kasımpaşa'da Sadiku ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Loret Sadiku'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."

Sadiku, Kasımpaşa'ya 2016-2017 sezonunda transfer olmuştu.

AA / Süha Gür - Spor

Loret Sadiku, Kasımpaşa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title