Kasımpaşa'da Sadiku ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Loret Sadiku'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."
Sadiku, Kasımpaşa'ya 2016-2017 sezonunda transfer olmuştu.
AA / Süha Gür - Spor