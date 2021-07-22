Kasımpaşa, Umut Bozok'u kiraladı
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Kasımpaşa, Umut Bozok'u kiraladı

Kasımpaşa, Umut Bozok'u kiraladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransa Lig 1 ekiplerinden Lorient forması giyen Umut Bozok'u 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransa Lig 1 ekiplerinden Lorient forması giyen Umut Bozok'u 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Lorient forması giyen santrfor Umut Bozok'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "FC Lorient takımının 24 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Bozok, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısında kiralık olarak Fransa Lig 2 ekiplerinden Troyes forması giymiş ve 16 maçta 1 gol atıp 1 asist yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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