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Kasımpaşa, Tunay Torun'u renklerine bağladı

AA, Emre Doğan - Spor
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Kasımpaşa, Tunay Torun'u renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Tunay Torun'u kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Tunay Torun'u kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tunay Torun, bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta görev yaptı. Tunay, 2014-2017 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Tunay Torun, Kasımpaşa, Spor, Haber

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