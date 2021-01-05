Kasımpaşa, İsveçli oyuncu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı
05.01.2021 22:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:45
Kasımpaşa, Belçika temsilcisi Anderlecht'in İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kasımpaşa, Belçika temsilcisi Anderlecht'in İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada 28 yaşındaki Thelin'in sezon sonuna kadar transfer edildiği bildirildi.
Thelin'in, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan