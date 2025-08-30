Kasımpaşa Gaziantep FK CANLI izleme linki var mı? Kasımpaşa Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Sezonun dikkat çeken maçlarından biri olan Kasımpaşa ile Gaziantep FK mücadelesi, futbol tutkunlarının gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle "Maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Canlı izlemek mümkün mü?" soruları, taraftarların en çok araştırdığı konular arasında öne çıkıyor.

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI SKOR DURUMU

Karşılaşma henüz başlamadığı için güncel bir skor bilgisi bulunmamaktadır. Maçın start almasıyla birlikte gelişmeler ve skor anlık olarak takip edilebilecektir.

KASIMPAŞA GAZİANTEP MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Kasımpaşa – Gaziantep FK mücadelesi, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek.

KASIMPAŞA GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kasımpaşa ile Gaziantep FK arasındaki mücadele Bein Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bein Sports 2; Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

KASIMPAŞA GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa – Gaziantep FK maçı, 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.