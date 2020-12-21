Kasımpaşa'da Fildişi Sahilli futbolcu Gohou kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Fildişi Sahilli futbolcu Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 31 yaşındaki santrforun kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Gohou, bu sezon sadece ligin ilk haftasındaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giydi. Deneyimli oyuncu, daha sonraki 12 müsabakada kadroda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan