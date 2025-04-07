Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğüyle devam ediyor.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Kasımpaşa Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Kasımpaşa Beşiktaş maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.