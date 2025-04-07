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Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Kasımpaşa Beşiktaş Süper Lig maçı kaç kaç? Kasımpaşa Beşiktaş kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Kasımpaşa Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Kasımpaşa Beşiktaş kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Kasımpaşa Beşiktaş kaç kaç? Kasımpaşa Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Kasımpaşa Beşiktaş kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğüyle devam ediyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Kasımpaşa Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Kasımpaşa Beşiktaş maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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