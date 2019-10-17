Kartal Belediyespor'da yeni heyecan

17.10.2019 10:16

Kartal'da sportif faaliyet gösteren Kartal Belediyespor, yeni yönetimini belirledi.



Kartal Belediyespor voleybol, güreş, dağcılık ve satranç ana branşlar olmak üzere birçok dalda sportif faaliyet gösteriyor. İlçedeki gençlerin sağlıklı yaşaması ve sporu sevmesini hedefleyen kulüpte şu sıralar yeni yönetim heyecanı yaşanıyor. Yönetim değişikliği ile birlikte kulübün yeni başkanı Umut Daştan oldu.



Kartal Belediyesi'nden tebrik ziyareti



Yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar, kulübü ziyaret etti. Yeni yapılanma ile birlikte Kartal'ı en iyi şekilde temsil edeceklerinden emin olduğunu belirten Uçar, Kartal Belediyespor Kulübü Başkanı Umut Daştan ile gelecek planlarını konuştu. Ziyaret için teşekkürlerini sunan Başkan Daştan ise takımı layık olduğu yere el birliği ile taşıyacaklarını, bunun için en önemli faktörün Kartal halkının desteğini almak olduğunu belirtti.



Yeni yönetim kurulunun belirlenmesi ile birlikte şu isimler listeye girdi:



Başkan: Umut Daştan



Asbaşkan: Mert Polat



Sportif Direktör: Erdem Kara



İdari İşler Sorumlusu: Deniz Karacan



Mali İşler Sorumlusu: Ersan Mutlu



Genel Sekreter: Hakan Gedik



Hukuk İşleri Sorumlusu: Gökhan Özvural - İSTANBUL

Kaynak: İHA