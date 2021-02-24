Karslı kayakçılar, Türkiye Alp Disiplini A Grubu müsabakalarına hazırlanıyor
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Karslı kayakçılar, Türkiye Alp Disiplini A Grubu müsabakalarına hazırlanıyor

24.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:56
Karslı kayakçılar, Türkiye Alp Disiplini A Grubu müsabakalarına hazırlanıyor

Karslı kayakçılar, Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 28 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı 1. ve 2. ayak müsabakaları öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Karslı kayakçılar, Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 28 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı 1. ve 2. ayak müsabakaları öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenörleri eşliğinde ilçedeki 2 bin 500 rakımlı Osman Yüce Kayak Tesisi'nde çalışma yapan sporcular, günde 4 saat antrenman gerçekleştiriyor.

Antrenör Tarkan Usta, AA muhabirine açıklamasında, yoğun bir tempoda yarışmalara hazırlandıklarını söyledi.

Bu sene milli takıma daha fazla sporcuyla girmek istediklerini ifade eden Usta, "Hafta içi beş gün sporcularımızın antrenmanlarını yapıyoruz. Hem kayak hem snowboard yarışları için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah sporcularımız ilimizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı olacaktır." diye konuştu.

Sporculardan Zerda Tımarlı da iyi bir derece elde edebilmek için yoğun tempoda çalıştıklarını anlatarak, "Biz haftanın beş günü hocalarımızla çok sıkı antrenman yapıyoruz. İlimizi Türkiye Şampiyonası'nda iyi temsil etmek istiyoruz. Hocalarımız da bu yönde büyük çaba harcıyor. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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